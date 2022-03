Wielervakbond klaagt over Fryslân Tour: ’Prijzen surrealistisch’

Zo werden rensters in actie geconfronteerd met fietsers die in de tegenovergestelde richting reden, kwam er een auto een renster tegemoet en draaide een chauffeur zijn bestelbus net op het moment dat er een wielrenster aankwam.

„Onvoorstelbaar wat er vandaag allemaal is gebeurd in een UCI-wedstrijd”, schrijft de CPA op Twitter. „We zijn enorm teleurgesteld, maar in ieder geval opgelucht dat er niemand gewond is geraakt. De tijdrit vond plaats in open verkeer en de prijzen die na de race werden uitgedeeld maakten de dag nog surrealistischer.” Winnares Ellen van Dijk kreeg van sponsor EasyToys een set seksspeeltjes.

De organisatie achter de koers, voorheen de Healthy Ageing Tour, verdedigde zich op Twitter. „De tijdrit vond plaats op een volledig afgesloten parcours. Alle straten waren beveiligd met 89 verkeersregelaars. De op het parcours aanwezige fietsers en automobilisten kwamen uit huizen en opritten aan het parcours.” De chauffeur van de bestelbus is volgens de organisatie door de politie op zijn gedrag aangesproken. „Hij heeft een aanwijzing van een verkeersregelaar genegeerd, dat is strafbaar.”

De koersdirectie kondigde meteen aan in het vervolg geen tijdrit meer op te nemen in de meerdaagse wedstrijd.