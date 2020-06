AZ en FC Utrecht hopen deze week op antwoord UEFA

Het ligt in de bedoeling om eerst de overgebleven ontmoetingen in de achtste finales in Portugal en Duitsland af te werken en daarna vanaf de kwartfinales een knock-out-toernooi te spelen in die landen om zo voor eind augustus te komen tot een winnaar van de Champions League en Europa League. Bij alle wedstrijden is geen publiek welkom.

Belang Ajax

Vooral voor Ajax is het van belang te weten of de winnaar van de CL zich ook direct kwalificeert via de eigen competitie, omdat de Amsterdammers in dat geval direct doorstromen naar de poulefase van de Champions League van volgend seizoen. AZ is als tweede ingeschreven Nederlandse deelnemer aan de CL veroordeeld tot voorrondewedstrijden.

Overigens zal de UEFA deze week officieel het besluit kenbaar willen maken betreffende de verzoeken van AZ en FC Utrecht. De Alkmaarders willen als eerste worden ingeschreven voor de Champions League door de KNVB. Bij het eindigen van de competitie eind april koos de voetbalbond voor Ajax als lijstaanvoerder van de Eredivisie boven AZ, dat Ajax tweemaal versloeg in de Eredivisie.

De Utrechters hopen via de Europese voetbalbond alsnog een Europees ticket te kunnen bemachtigen. FC Utrecht zag twee kansen in rook opgaan omdat er een streep ging door de bekerfinale tegen Feyenoord en tevens door de inhaalwedstrijd tegen Ajax, waar FC Utrecht bij een overwinning boven Willem II zou komen te staan op plaats vijf van de competitie. Een plaats die nu de Tilburgers recht geeft op een plaats in de voorronde van de Europa League.