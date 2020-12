Live extra: Feyenoord treft Vitesse in Eredivisie-topper

Alle duels zijn straks live te volgen via ons uitgebreide scorebord, met daarin de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Later op de middag brengt Ajax een bezoek aan ADO Den Haag. Bij een gelijkspel of overwinning krijgen de Amsterdammers de koppositie in de Eredivisie weer alleen in handen.

AZ sluit om 16.45 uur de dertiende speelronde af met een thuiswedstrijd tegen Willem II. De Alkmaarders moeten winnen om niet verder achterop te geraken bij de concurrentie.

Programma

12.15 uur: Vitesse - Feyenoord

14.30 uur: ADO Den Haag - Ajax

14.30 uur: sc Heerenveen - Heracles Almelo

16.45 uur: AZ - Willem II

