Juventus-baas geeft Boris Johnson schuld van mislukken Super League

De Britse premier reageerde furieus op de plannen, omdat hij bang was dat Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal zich ook zouden afkeren van de Premier League. Hij dreigde met wetgeving om dat te voorkomen. „Als zes clubs zouden breken met de Premier League, dan zou de politiek dat hebben gezien als een aanval op de brexit en haar politieke plannen”, aldus Agnelli.

Eerder al zag het e rnaar uit dat Agnelli de plannen voor de Super League had opgegeven. Op de vraag van persbureau Reuters of het project nog kan plaatsvinden, zei hij: „Om eerlijk te zijn, nee, dat is duidelijk niet het geval.”

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale zijn nu met z’n zessen over en dat werkt volgens Agnelli niet. De baas van Juventus vindt het wel jammer en is niet van mening veranderd. „Ik blijf overtuigd van de schoonheid van dit project”, aldus Agnelli, die zegt dat het de beste competitie van de wereld had kunnen worden. „Maar eerlijk toegegeven, ik denk niet dat het project nu nog loopt.”

De UEFA dreigde de clubs die de Super League wilden vormen uit de Europese en nationale competities te zetten. „Machtsmisbruik en volkomen illegaal. Dat dreigement heeft veel weg van een dictatoriaal regime”, zei Agnelli eerder.

Agnelli is de boeman na het fiasco van de Super League. Opvallend: in de editie van de Italiaanse krant Corriere dello Sport is er woensdag een interview verschenen met de grote baas van de Oude Dame. Een gesprek, vlak voordat zijn droom als een pudding in elkaar zakte.

Amper twee dagen nadat twaalf Europese topclubs hun deelname aan de Super League aankondigden, zijn er nog slechts vier over: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid en Juventus. Real-preses Florentino Perez, die tevens de voorzitter is van de nu geschorste Super League, gaf dinsdag al een interview over hun beweegredenen.

„De Super League is geen competitie voor de rijken, het is een competitie van solidariteit om het voetbal te redden. De grote teams spreken meer aan en genereren het meeste geld. Het is een piramide. De grote clubs gaan meer geld hebben en kunnen spelers kopen. Als wij geld verliezen, dan stort alles als een kaartenhuisje in elkaar. Wij zijn de fans deze verandering dus schuldig. Alles zal met de Super League beter worden, inclusief de VAR en de arbitrage”, aldus de Spanjaard.

Het kaartenhuisje stortte inderdaad in elkaar, alleen was het dat van de Super League zelf. De eerdere woorden van Agnelli zijn nu dan ook bijzonder pijnlijk.

„Er bestaat een bloedband onder de deelnemende clubs”, aldus de Italiaan van Juventus. „We gaan door. Kan het project nog functioneren? Ja, we hebben 100 procent kans op slagen. De jongeren van vandaag willen grote evenementen zien. Momenteel zijn we dan ook gedwongen tot veranderingen. Daarom creëren we een competitie die doet wat zij doen op de digitale platformen, zoals FIFA (de videogame, red.). Of zoals de competities die ze spelen met Fortnite en Call of Duty. Zo brengen we voetbal dichter bij hen.”

Agnelli gaf verder nog aan dat „40 procent van de jongeren tussen 16 en 24 jaar geen interesse heeft in de voetbalwereld.” En dat het voetbal „een enorme crisis” doormaakt en mede daardoor de interesse van de nieuwe generaties verliest. „Dat de stadions een jaar gesloten zijn, helpt niet voor supporters tussen de 10 tot 15 jaar”, aldus de Italiaan, die ook nog meegaf de „piramide van het voetbal” voordelen te willen bieden, in overleg met UEFA en FIFA. „Dit is geen dreigement richting de nationale competities, we zullen er gewoon bij zijn”, klinkt het.

Maar nu - tegenover Reuters - lijkt hij toch bij te draaien.