Elfde Eredivisieseizoen voor cultheld Van der Maarel

Dat heeft trainer John van den Brom aangegeven na de afsluitende training. Voor Van der Maarel (30) wordt het de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen. Het optreden tegen FC Emmen betekent dat Van der Maarel nu voor het elfde opeenvolgende seizoen voor FC Utrecht actief is in de Eredivisie. Op 20 september 2009 debuteerde hij voor de club in een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Van der Maarel leek afgelopen zomer te gaan vertrekken bij FC Utrecht. De verdediger kon naar Fortuna Sittard, maar uiteindelijk heeft FC Utrecht een vertrek geblokkeerd, omdat Van der Maarel als back-up voor alle vier de posities in de defensie niet gemist kon worden.

Van den Brom mist tegen FC Emmen behalve Guwara ook de geblesseerde Joris van Overeem, Justin Lonwijk en Simon Makienok. Middenvelder Sander van de Streek is hersteld van een enkelblessure en begint naar verwachting op de bank. De van Heracles overgenomen spits Adrian Dalmau zal voor het eerst zijn opwachting maken in de basis.