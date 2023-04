Brouwer verder in Houston, door Sluiter gecoachte Svitolina verliest bij rentree

De 27-jarige Brouwer, de mondiale nummer 123, had aan vijf kwartier voldoende om de nummer 101 van de wereld te verslaan. Hij had in beide sets genoeg aan één break en werkte alle vier de breakpoints die hij tegen kreeg weg.

Brouwer haalde vorig jaar de kwartfinales in Houston, de Amerikaanse stad waar hij werd geboren. Om opnieuw door te dringen tot de laatste acht, moet hij in de tweede ronde de als vierde geplaatste Amerikaan John Isner zien te verslaan. Isner won het toernooi tien jaar geleden en reikte vorig jaar tot de eindstrijd. In 2018 was Isner de nummer 8 van de wereld, maar inmiddels is de 37-jarige veteraan afgezakt naar plek 46.

Brouwer kwam vorige maand in Miami niet voorbij de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. De nummer 3 van Nederland moest toen met 6-3 6-4 zijn meerdere erkennen in de Fransman Benoît Paire.

Geen zege Svitolina bij rentree

Elina Svitolina heeft bij haar terugkeer op de baan op het WTA-toernooi van Charleston verloren. De voormalig nummer 3 van de wereld ging onderuit tegen Yulia Putintseva uit Kazachstan, 7-6 (3) 2-6 4-6.

Svitolina was met een wildcard rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. De Oekraïense speelde in maart vorig jaar haar laatste toernooi, in Miami. In oktober beviel ze van een dochter.

Svitolina maakte onlangs bekend samen te gaan werken met coach Raemon Sluiter.