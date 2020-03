Mathieu van der Poel: ’Ik was bang dat ik corona had’

Mathieu van der Poel vreesde voor het coronavirus: „Je hebt toch op luchthavens gestaan en in vliegtuigen gezeten met veel mensen.” Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het griepje dat Mathieu van der Poel eind februari uit de Omloop Het Nieuwsblad hield, roept de vraag op of er vrees was dat hij het virus onder de leden had, dat inmiddels heel de wereld in zijn greep houdt. „Ja, ik was wel even bang dat ik corona had”, is het wielerfenomeen eerlijk.