Komt show van Cody Gakpo precies op tijd voor EK-deelname met grote Oranje?

Cody Gakpo is de grote uitblinker bij Jong Oranje in het duel met Jong Hongarije. Ⓒ FOTO’S ANP & BSR AGENCY

AMSTERDAM - Jong Oranje keert eind mei als groepswinnaar terug op het EK in Hongarije. Geen vooraf gevreesde capriolen bij Duitsland en Roemenië (0-0), die de talenten van Erwin van de Looi met een 2-2 of hoger uit het toernooi konden knikkeren. Wél haalde de ploeg zelf genadeloos uit tegen Jong Hongarije: 6-1. De grote man? Cody Gakpo. Na maanden blessureleed lijkt hij exact op tijd fit om in het hoofd van bondscoach Frank de Boer te gaan zitten voor het ’grote’ EK.