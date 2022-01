’Ook Wimbledon kan deelname Novak Djokovic niet garanderen’

Volgens berichten in de Britse media willen de organisatoren van de grasklassieker in Wimbledon de niet-gevaccineerde Serviër geen garantie geven dat hij deze zomer kan deelnemen. Ook een start op Roland Garros (nieuwe wet) en de US Open (mag niet van de staat) is zeer twijfelachtig zonder vaccinatie tegen het coronavirus.

De Britse regering staat nog steeds niet-gevaccineerde buitenlandse atleten toe om in het land te spelen en te trainen. Ondanks dat de regering niet van plan is om deze regels aan te scherpen, wil de organisatie van Wimbledon wél verder gaan betreffende eigen coronaregels. Dat melden de Britse dagbladen Mirror en Telegraph dinsdag. Of er een totale ban voor niet-gevaccineerden komt lijkt onwaarschijnlijk, maar Djokovic moet zeker rekening houden met allerlei restricties tijdens het toernooi.

Roland Garros

Het persbureau AFP had eerder maandag, met verwijzing naar Franse overheidsbronnen, gemeld dat in Frankrijk alle sporters die in de toekomst aan wedstrijden in het land willen deelnemen, moeten worden ingeënt tegen het coronavirus. Dit zou ook de titelverdediging van Djokovic op de Franse Open, die eind mei begint, in gevaar brengen. De organisatoren van de US Open willen de vaccinatievoorschriften van de overheid in New York volgen.

De 20-voudig Grand Slam-winnaar Djokovic verliet Melbourne zondagavond nadat hij in een federale rechtbank had verloren in een juridisch geschil over zijn visum. De 34-jarige had een medische vrijstelling gekregen van Tennis Australia en de staat Victoria om te starten aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Het bewijsmateriaal van Djokovic was echter niet voldoende om Australië binnen te komen.

Spaanse regering adviseert Djokovic zich te laten vaccineren

Novak Djokovic zou er verstandig aan doen zich alsnog te laten vaccineren tegen het coronavirus. De kans is aanwezig dat hij anders ook niet mee kan doen aan tennistoernooien in Spanje, zei een woordvoerder van de Spaanse regering dinsdag.

Djokovic dacht deze maand in Melbourne aan de Australian Open mee te kunnen doen op basis van een medische ontheffing. De rechter bepaalde na een lange juridische strijd echter anders.

„Wat meneer Djokovic moet doen, is zich laten vaccineren. Dat zou het verstandigste zijn om te doen”, aldus de woordvoerder op een persconferentie toen werd gevraagd of de nummer 1 van de wereld bij de mannen mee mag doen in Spanje.

Djokovic reist regelmatig naar Spanje waar hij een huis heeft in badplaats Marbella. Hij bracht daar eind december en begin januari een paar dagen door en op videobeelden is te zien hoe hij daar trainde.

Eind april begint het tennistoernooi van Madrid.