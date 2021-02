’Impasse rond transfer Quincy Promes vanwege mogelijke strafzaak’

Tegen onder andere RB Sports heeft Spartak-directeur Evgeniy Melezhikov gezegd: „Ajax verlangt onvoorwaardelijke betaling ongeacht wat de rechtbank zal beslissen. Maar we willen niet volledig betalen als de speler door de uitspraak van de rechtbank zijn vak niet kan uitoefenen. Wij hebben voorgesteld om het risico te delen, maar daar wil Ajax niet in meegaan. De gesprekken liggen nu stil. Laten we afwachten of ze alsnog worden hervat.”

Spartak Moskou meldde zich enkele weken geleden bij Ajax om Promes terug te halen naar Moskou. Bij die club was de aanvaller tussen 2014 en 2018 heel succesrijk. Omdat Spartak Moskou niet de financiële middelen heeft om direct een groot bedrag neer te tellen, toonde Ajax zich bereid om mee te werken aan een verhuur voor de rest van het seizoen voor 500.000 euro, waarna de Russen in de zomer Promes definitief over zouden nemen voor 9 miljoen euro.

Ajax betaalde anderhalf jaar geleden nog 17,2 miljoen euro aan Sevilla voor Promes. Promes kan een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro krijgen bij de Russische topclub. De door Ajax deels zelf opgeleide aanvaller kende een goed eerste seizoen, waarin hij goed klikte met Hakim Ziyech, maar presteert dit seizoen beduidend minder.

Streep door rekening

De Ajacied is in de loop van het seizoen in opspraak gekomen. Promes werd medio december door de politie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, waarbij een familielid zeer ernstig knieletsel opliep. De verdenking betreft mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Daar staat maximaal vier jaar gevangenisstraf op. Promes werd na twee dagen voorarrest vrijgelaten, waarna hij zijn voetbalactiviteiten hervatte. De Ajax-aanvaller ontkent de beschuldiging.

De bal ligt nu bij het Openbaar Ministerie, dat moet besluiten of het tot een strafzaak komt. Duidelijkheid op korte termijn over de juridische kwestie zou een uitweg in de huidige impasse tussen Spartak Moskou en Ajax kunnen bieden, maar dat ligt niet in de lijn der verwachting. De transferwindow in Rusland sluit op 25 februari en het is niet te verwachten, dat voor die tijd helder is of Promes wel of niet voor de rechter moet verschijnen.

Als de transfer van Promes niet doorgaat, is dat opnieuw een streep door de rekening voor Ajax, dat al had geanticipeerd op zijn verwachte vertrek door Oussama Idrissi te huren van Sevilla.

Tegenvallers

Gisteren (woensdag, red) incasseerde Ajax al twee grote tegenvallers. De onderhandelingen met Brian Brobbey over contractverlenging werden afgebroken, waardoor de spits transfervrij de deur uitloopt na dit seizoen. Daarnaast werd Ajax in verlegenheid gebracht toen duidelijk werd dat topaankoop Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro is overgenomen van West Ham United, niet op de spelerslijst voor het vervolg van de Europa League staat.

Daar staat Promes overigens nog wel op, zodat de aanvaller tegen Lille in actie kan komen, als de voorgenomen transfer naar Spartak Moskou daadwerkelijk niet doorgaat.

