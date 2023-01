VIDEO Van Nistelrooy baalt van beslissing: ’Dat is een penalty’

Van Nistelrooy vond dat zijn ploeg een strafschop was ontnomen. „Ik vind het een penalty als ik het zo terugzie. In de herhaling zie je dat Teze geraakt wordt en daar worden penalty’s voor gegeven. Dat zijn dan de momenten waarvan je afhankelijk bent, maar daar moeten we het niet in zoeken vandaag.”

Bekijk ook: Gakpo node gemist bij punten morsend PSV

Sparta-verdediger Mica Pinto struikelde vlak voor tijd en kwam vervolgens licht in contact met Teze.Van der Eijk besloot niet in te grijpen. Ook toen de VAR de scheidsrechter naar de kant riep. „Ik ga het niet doen, denk ik. Ik vind het te makkelijk. Ja, te makkelijk”, riep Van der Eijk in zijn microfoontje naar zijn collega’s.

Bekijk hieronder de beelden: