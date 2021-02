Brian Brobbey na dit seizoen weg bij Ajax

Brobbey debuteerde op 31 oktober 2020 in het thuisduel met Fortuna Sittard (5-2), waarbij hij meteen wist te scoren. Brobbey kwam tot nu toe zes keer in actie voor Ajax 1 en scoorde twee keer. De jeugdinternational van Oranje maakte voor Jong Ajax in 29 wedstrijden zestien doelpunten.

Overmars baalt

„Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden. Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen”, zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax.

Overmars was al lang in gesprek met Brobbey en zijn manager Mino Raiola. De robuuste spits, die afgelopen maandag zijn negentiende verjaardag vierde, zei afgelopen zomer nog dat hij zijn contract bij Ajax graag wilde verlengen. Overmars kreeg twee maanden geleden het gevoel dat het talent zijn zinnen op een andere club had gezet.

Ajax ontvangt na dit seizoen geen transfersom voor de geboren Amsterdammer. De club nam afgelopen week ook al afscheid van de talentvolle spits Julian Rijkhoff (16). Hij vervolgt zijn loopbaan bij Borussia Dortmund.

’Veel in geïnvesteerd’

Trainer Erik ten Hag hoopte afgelopen week nog dat Brobbey toch nog zou blijven. „De club heeft veel in hem geïnvesteerd en hem echt beter gemaakt”, zei hij. „Wat is nu mooier voor een Amsterdamse jongen om bij Ajax je profavontuur te beginnen om vervolgens mogelijk een paar jaar later naar een mooie buitenlandse club te vertrekken?”