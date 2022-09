Haaland ook in Premier League een sensatie: ’Hiervoor naar City gekomen’

„Geweldig. Meer kan ik niet zeggen”, zei de Noorse spits, nadat hij voor de tweede keer in vijf dagen tijd een hattrick had gemaakt voor Manchester City. „Tot nu toe gaat het lekker, ik heb niets te klagen.”

De Engelse kampioen nam Haaland deze zomer voor 60 miljoen euro over van Borussia Dortmund. De spits kwam bij zijn officiële debuut in de wedstrijd om het Community Shield tegen Liverpool niet tot scoren, maar in de Engelse competitie kwam Haaland al snel los. Na twee goals tegen West Ham United (2-0) en één tegen Newcastle United (3-3) maakte hij zowel zaterdag tegen Crystal Palace (4-2) als woensdag tegen Nottingham Forest (6-0) drie doelpunten.

Vooral voor titels

„Hij probeert hier hetzelfde te doen als hij heeft gedaan in Noorwegen, Oostenrijk en Duitsland: doelpunten maken”, aldus trainer Pep Guardiola. „We weten dat hij daar talent voor heeft. Maar Erling is hier vooral om titels te winnen, niet zozeer om records te verbeteren. Al helpen doelpunten daar natuurlijk wel bij.”

Haaland had tegen Nottingham Forest binnen 40 minuten een onvervalste hattrick te pakken. „Ik probeer zoveel mogelijk te leren van Pep en de jongens”, zei de Noor. „Het zijn geweldige voetballers, zonder hen kan ik niet scoren. We spelen zo goed, we vinden elkaar makkelijk op het veld. Hiervoor ben ik naar deze club gekomen.”

Voor Haaland staat de teller in zijn loopbaan bij Molde Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City en de nationale ploeg van Noorwegen inmiddels op 169 treffers. Ter vergelijking, Cristiano Ronaldo - de speler met de meeste goals ooit - stond even na zijn 22e verjaardag op minder dan 80 goals.