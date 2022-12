Treffer Virgil van Dijk helpt Liverpool aan zege

Van Dijk nam het tweede doelpunt voor zijn rekening. Na een corner in de 37e minuut kwam de bal bij de Oranje-international te terecht. Dit keer scoorde hij niet met zijn hoofd, maar met een uitgekiend schot in de verre hoek.

Liverpool was al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen. Na vijf minuten stond de 1-0 op het scorebord. De mee opgekomen verdediger Andrew Robertson werd aangespeeld door Trent Alexander-Arnold en schoof de de bal in een keer door naar links waar Mohamed Salah vrij voor doelman Robin Olsen raak kon schieten. Olsen verving de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martínez, die nog vrij had.

Met nog een half uur op de klok was de spanning in de wedstrijd weer helemaal terug. Olli Watkins tekende met een kopbal voor de aansluitingstreffer: 1-2. In de 81e minuut maakte Stefan Bajcetic, die nog maar net in het veld stond, aan alle hoop van Aston Villa op de gelijkmaker een eind. De invaller nam de 3-1 voor zijn rekening.

Liverpool klom door de winst naar de zesde plaats in de Premier League.

