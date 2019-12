WB-shorttrack: Goud Schulting op 1000 meter

Het brons was voor de Canadese Kim Boutin, die Schulting zaterdag nog van het goud afhield op de eerste 500 meter.

Op de tweede in de Chinese stad verreden 500 meter pakte Yara van Kerkhof zondag het zilver. Alleen de Chinese Fan Kexin bleef haar voor.

De Nederlandse vrouwen behaalden zilver op de 3000 meter aflossing. Schulting, Van Kerkhof, Lara van Ruijven en Rianne de Vries moesten het goud laten aan Canada.

Schulting, de regerend wereldkampioene én aanvoerster van de wereldranglijst, is dit seizoen succesvol in de wereldbeker. Ze won ook al goud in het Japanse Nagoya op de 1500 meter en goud op de 1000 meter in Salt Lake City.

De mannen eindigden in de finale van de 5000 meter aflossing als vierde en laatste. Het kwartet, met Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Melle van ’t Wout, was niet opgewassen tegen Rusland, Hongarije en Zuid-Korea.

Breeuwsma deed het individueel ook goed op de 1000 meter. Hij reikte tot de A-finale, maar wist net niet het podium te beklimmen: vierde. Het goud op deze afstand was voor de Chinees Han Tianyu.