Klaver en Bol jagen in Eugene op WK-medaille

Bol zal net als vorig jaar tijdens de Spelen in Tokio moeten opboksen tegen Sydney McLaughlin (die olympisch kampioen werd) en regerend wereldkampioen Dalilah Muhammad. Bol moest toen genoegen nemen met brons en is ook vannacht niet de topfavoriet, maar ze steekt naar eigen zeggen wel in de vorm van haar leven. Haar halve finale won de 22-jarige Nederlandse met speels gemak (52,84). De grote vraag is of ze in de finale haar persoonlijk record van 52,03 kan verbeteren. Bol moet hoe dan ook in de komende nacht (04.50 uur, Nederlandse tijd) het beste van zichzelf laten zien. Dan heeft Klaver de finale van de 400 meter al gelopen, want die begint om 04.15 uur. In de halve finale verraste zij opnieuw door haar kersverse eigen Nederlands record van 50,24 te verbeteren naar 50,18.

Klaver zei dat ze voor de halve finale nerveuzer was dan ooit. „Ik hoop echt dat dat in de finale minder is. Maar aan de andere kant: ik heb met die zenuwen wel mijn beste race ooit gelopen. Echt heel vet! Ik hoop dat ik in de finale nog een keer het Nederlands record kan verbeteren.”

Van Klaver moet niet worden verwacht dat ze een medaille wint, want de 23-jarige atlete gaat met de zesde tijd achter haar naam aan de WK-finale in Eugene beginnen.

Estafette

Ook de estafetteploegen komen in actie. Bondscoach Laurent Meuwly van de Nederlandse sprintploegen verwacht op de WK atletiek geen medailles van de teams die uitkomen op de 4x100 meter estafette. „Zowel de mannen als de vrouwen zitten in een overgangsperiode tussen twee generaties. Zij hebben tijd nodig om weer aan de top te komen”, aldus de Zwitser.

„De mannen zijn wel wat verder dan de vrouwen. Jonge sprinters als Raphael Bouju, Elvis Afrifa en Xavi Mo-Ajok hebben de snelheid, maar missen de ervaring. Ze zitten niet ver van het vereiste niveau, want ze trainen al tijdje mee in het estafetteprogramma en hebben ook al goed op de wissels getraind”, zegt Meuwly.

Bij de vrouwen op de 4x400 meter is een medaille evenmin een uitgemaakte zaak, zegt de bondscoach. „Met Bol en Klaver hebben we twee uitmuntende loopsters op de 400 meter, maar onze derde en vierde loopsters zijn niet van dat niveau. Er zijn landen die vier loopsters hebben die in de 50 of 51 seconden kunnen lopen en Nederland maar twee. Bovendien zitten Femke en Lieke in de finale van hun eigen nummer, dus moet ik ze misschien sparen in de series. We staan hoog in de ranking, maar Amerika, Polen, Jamaica en Groot-Brittannië zijn minstens zo goed.”

Programma vrijdag op zaterdag

02.05 uur: Polsstokhoogspringen, kwalificatie met Menno Vloon en Rutger Koppelaar

02.40 uur: 4x100 meter estafette series met Nederland

03.05 uur: 4x100 meter estafette series met Nederland

04.15 uur: 400 meter finale met Lieke Klaver

04.35 uur: 400 meter finale

04.50 uur: 400 meter horden finale met Femke Bol