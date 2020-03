Rood aangelopen Ancelotti komt weg met boete

De Italiaanse trainer is na zijn woedeuitbarsting in de slotfase en na afloop van het duel afgelopen zondag met Manchester United (1-1) slechts bestraft met een boete. Hij moet een bedrag van ruim 9000 euro betalen wegens wangedrag. De Engelse voetbalbond (FA) vond een schorsing, waarvoor Everton vreesde, niet nodig.

Ancelotti wond zich vreselijk op over een ingreep van de VAR in de eindfase van het duel. De videoscheidsrechter keurde een beslissend doelpunt van Everton-speler Dominic Calvert-Lewin af wegens buitenspel van een ploeggenoot, die volgens de VAR in de gewraakte situatie een actieve rol vervulde. Na afloop ging Ancelotti opnieuw verhaal halen bij scheidsrechter Chris Kavanagh, die de boze coach vervolgens wegstuurde.