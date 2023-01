Ajax-trainer Schreuder: ’Ik ben misschien de enige die dat ziet’

„Dat laatste zeg ik een beetje gekscherend”, vervolgde Schreuder. „Maar ik kijk ook televisie en ik lees ook kranten. Iedereen heeft verstand van voetbal. Iedereen heeft een mening. Dat mag ook, maar ik werk iedere dag met deze jongens en ik zie dat dit team heel veel potentie heeft. Ze geven ook niet op. Ook nu hebben ze gestreden. We zijn echt ergens mee bezig.”

Toch heeft Ajax al zes competitieduels op rij niet gewonnen en is de regerend kampioen naar de vijfde plaats van de Eredivisie gezakt. „Natuurlijk is dat niet goed”, zei Schreuder. „En ook ik snap dat we donderdag tegen Volendam moeten winnen. En vorige week was het eerste kwartier tegen FC Twente zeker niet goed. Maar daarna hebben we met tien man gevochten. In de slotfase had Brobbey hier tegen Feyenoord misschien nog wel een strafschop verdiend.”

Feyenoord had voor rust licht de overhand, vond Schreuder. „We hadden moeite met het vinden van de vrije man. Feyenoord was optisch wat agressiever, al ging het druk zetten bij ons goed. Gaandeweg werd het veel beter. Kenneth Taylor speelde daar de tweede helft een goede rol in. En Steven Bergwijn viel denk ik goed in. Ik heb hem in het begin van de week al verteld dat hij niet zou beginnen. Maar hij heeft goed gereageerd, op trainingen en hier in de tweede helft.”

Schreuder was ook tevreden over het spel van Edson Álvarez. De Mexicaan verving de geschorste Devyne Rensch centraal achterin. „Ajax heeft hem ooit als centrale verdediger gehaald. Je ziet dat hij daar heel goed kan voetballen.”

Trainer Slot: Feyenoord was ruim een uur beter dan Ajax

Trainer Arne Slot denkt dat veel neutrale toeschouwers wel kunnen leven met de uitslag van de topper tussen Feyenoord en Ajax (1-1). „Maar ik ben de trainer van Feyenoord”, zei hij. „En we speelden ook thuis. Dus ik ben niet helemaal tevreden.”

„Ik vind het heel positief dat we voetballend met Ajax mee konden”, zei Slot. „Sterker nog, we hebben ze 65 minuten lang onder druk gezet. Met heel veel kracht. Daarna was Ajax 10 minuten sterker. Onze doelman Justin Bijlow redde ons toen. En daarna scoort Ajax wel. Maar na die gelijkmaker herstelden we ons weer. Dat is knap.”

Slot deelde een compliment uit aan Mats Wieffer, die vorig seizoen nog bij Excelsior speelde. „Iedereen weet dat ik een grote fan van Steven Berghuis ben”, zei de coach van Feyenoord. „Maar Mats heeft hem redelijk uit de wedstrijd gespeeld. Dat is een groot compliment.”

Feyenoord is halverwege de competitie de trotse koploper van de Eredivisie. Maar Slot wil nog niet zeggen dat zijn ploeg de voornaamste titelkandidaat is. „Ik denk dat de bovenste vijf ploegen elkaar weinig toegeven. We zijn dit seizoen nog niet weggespeeld in Nederland. Ook niet door PSV van wie we hebben verloren. Maar we winnen onze wedstrijden ook niet altijd makkelijk of op basis van individuele kwaliteiten.”

Feyenoord houdt een voorsprong van 5 punten op Ajax. „Maar ik schrijf ze niet af hoor”, zei Slot. „Ze zitten in een lastige periode, maar ze hebben ook nog zoveel individuele kwaliteiten. Ook daarom verdienen we een compliment. Want we waren een groot deel van de wedstrijd sterker. Helaas hebben we niet gewonnen. Ik vind dat ons publiek wel heeft gewonnen. Ze hebben voor een geweldige sfeer gezorgd. En zonder ongeregeldheden. Dat mag ook gezegd worden. Al had ik liever zelf gewonnen.”