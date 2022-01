Premium Het beste van De Telegraaf

Tijdlijn: wat spookte Serviër uit in aanloop naar corona-soap in Australië? Novak Djokovic moet niet alleen vrezen voor uitsluiting Australian Open, maar nu ook voor celstraf

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Novak Djokovic snuit zijn neus na een training. Ⓒ HH/ANP

De Australische minister van immigratie Alex Hawke moet nog altijd beslissen of Novak Djokovic mag meedoen aan de Australian Open of dat zijn visum alsnog wordt ingetrokken. Op basis van een aantal opvallende feiten wordt de zaak van de nummer één van de wereld er in geval niet sterker op en moet hij zelfs vrezen voor een celstraf.