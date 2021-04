Borussia Dortmund niet van plan om Erling Haaland zonder slag of stoot te verkopen

„Wat er ook gebeurt dit seizoen en volgend seizoen, we hebben geen nood aan leningen en moeten geen spelers halsoverkop verkopen of mensen ontslaan”, zo verzekerde hij enkele uren voor aanvang van het heenwedstrijd tussen Manchester City en Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League, ondanks het feit dat ze financieel al zwaar te lijden kregen onder de coronacrisis.

„We staan niet onder druk, wat een goed uitgangspunt voor de huidige situatie is”, voegde hij er nog aan toe, na de alarmerende woorden van verdediger Mats Hummels na de nederlaag in eigen huis tegen Frankfurt. Omwille van die verliespartij moet Dortmund met nog zeven speeldagen voor het einde zeven punten zien goed te maken om alsnog een CL-ticket te bemachtigen.

Catastrofe

„Als we ons niet kwalificeren voor de Champions League zou dat een sportieve en financiële catastrofe zijn”, luidde het harde verdict van Hummels. „Het zou ons kunnen verhinderen om een speler te kopen die we willen of ons kunnen verplichten om een speler te verkopen die we willen houden.”

Dortmund, beursgenoteerd, liet weten dat ze 26,3 miljoen euro verlies leden in de eerste zes maanden van het huidige seizoen, terwijl ook de omzet zakte van 236,6 naar 177,4 miljoen euro.

Niet op de spits drijven

Watzke ontkent niet dat Real Madrid, Barcelona en Manchester City reeds de grote middelen inzetten om het 20-jarige supertalent aan te trekken, maar hij wil de zaak niet op de spits drijven. „We zullen het rustig bespreken met Erling, zijn vader en zijn makelaar Mino Raiola.”

De Noorse doelpuntenmachine ligt nog tot 2024 onder contract bij Dortmund.