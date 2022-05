Groenewegen klopt Jakobsen in eerste echte duel sinds beruchte val

Jakobsen en Groenewegen reden het voorbije jaar, sinds beiden weer op de fiets zitten, wel regelmatig in dezelfde koers. Maar alsof het zo was afgesproken sprintte er steeds maar een voor de winst. Nooit reden ze sindsdien in een koers allebei in de top10.

Dat was dit keer anders. Jakobsen kreeg een goede lead-out, maar Groenewegen beschikte simpelweg over meer power en liet zijn iets jongere landgenoot achter. Jakobsen verzekerde nog wel zijn tweede plaats, waardoor zijn leiding in het algemeen klassement iets steviger is.

Normaliter verliest de sprinter wel zijn leiderstrui zondag, als de slotetappe finisht op een berg van bijna 1000 meter hoog.