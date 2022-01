Hattrick Robert Lewandowksi bij eerste zege Bayern in 2022, winnende goal Jeremiah St. Juste

Al na tien minuten was het raak voor Der Rekordmeister, toen Lewandowski gevonden werd en koeltjes afrondde. Dit betekende dat Bayern alweer voor de 66e competitiewedstrijd op een rij scoorde. Via Corentin Tolisso werd het nog binnen het halfuur 0-2.

Köln - met Kingsley Ehizibue op de bank dacht via Mark Uth nog terug in de wedstrijd te komen, maar de VAR keurde de treffer van de oud-spits van Heerenveen een Heracles af. Na de pauze was het wederom Lewandowski zijn klasse toonde. De spits schoot nog twee keer met scherp. De teller voor de Pool staat na deze hattrick op 23 treffers in negentien Bundesliga-wedstrijden. In totaal heeft hij nu 300 goals in de Bundesliga gemaakt. Alleen Gerd Müller maakte er meer (365).

St. Juste de held bij Mainz

Jeremiah St. Juste was ondertussen de held voor FSV Mainz 05. Tegen VfL Bochum maakte hij kort na rust de enige treffer van de wedstrijd. Het was zijn eerste competitiegoal in twee jaar tijd. Voor rust had oud-Fortuna Sittard-spits Sebastian Polter wel nog een strafschop gemist voor de bezoekers.

Bij VfL Wolfsburg tegen Hertha BSC stonden er twee Nederlanders aan de aftrap, maar er kwam geen winnaar bij de doelpuntloze ontmoeting tussen Wout Weghorst en Jurgen Ekkelenkamp.

Union Berlin won in eigen huis met 2-1 van TSG Hoffenheim. Sheraldo Becker viel in de tweede helft in bij de thuisploeg. De enige goal van de bezoekers was een eigen treffer van oud-PSV’er Timo Baumgartl.