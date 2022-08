Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Ackermann sprint naar zege in vierde rit Ronde van Polen

17.24 uur: De Duitser Pascal Ackermann heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Voor de 28-jarige wielrenner van UAE Team Emirates is het zijn tweede overwinning van dit seizoen, na de zege in de Bredene Koksijde Classic in maart. In Polen bleef Ackermann in de sprint de Belg Jordi Meeus en Jonathan Milan uit Italië voor. Olav Kooij, winnaar van de eerste etappe namens Jumbo-Visma, werd vijfde.

De rit over een kleine 180 kilometer vanuit Lesko in het zuiden van Polen kende enkele beklimmingen, de laatste op zo'n 20 kilometer van de finish in Sanok. De kopgroep werd op enkele kilometers van het einde bijgehaald door het peloton. Een aanval van de Tsjech Zdenek Stybar bleek niet krachtig genoeg voor de overwinning.

Sergio Higuita, de leider in het algemeen klassement, kwam samen met wat andere renners op een paar kilometer van de streep ten val. De Colombiaan behield wel de koppositie.

KNVB en gemeente Breda keuren overname NAC goed

17.01 uur: De KNVB en de gemeente Breda hebben de overname van NAC Breda goedgekeurd. De voetbalbond vroeg half juli om aanvullende documenten, maar het akkoord liet nog tweeënhalve week op zich wachten. Een groep lokale ondernemers neemt de aandelen van de Brabantse club over.

Algemeen directeur Mattijs Manders van NAC had de koopovereenkomst met investeerderscollectief NAC=Breda al getekend, maar daarna moest de licentiecommissie van de KNVB nog akkoord gaan met de deal.

„In navolging van de KNVB heeft ook de gemeente Breda groen licht gegeven voor de overname van de club door NAC=Breda. Hiermee is de overname definitief afgerond”, meldt NAC. „Achter de schermen werkt NAC=Breda onverminderd hard door om de organisatie op te tuigen. Zodra meer bekend is zal dit uiteraard worden gedeeld.”

De Stichting NOAD, die met een zogeheten ’gouden aandeel’ de cultuur bewaakt van de club, speelde een sleutelrol in de overname. Zij hield de verkoop van NAC Breda aan het Britse consortium City Football Group, waar onder meer Manchester City onder valt, tegen en drong aan op het doorzetten van de verkoop aan de groep lokale investeerders.

NAC Breda werd afgelopen seizoen achtste in de Keuken Kampioen Divisie.

Seizoen MotoGP begint volgend jaar in Portugal

14.02 uur: Het komende seizoen in de MotoGP wordt ingeluid in Portugal. De eerste race van 2023 wordt van 24 tot en met 26 maart verreden op Algarve International Circuit in Portimão. Sinds 2007 werd de openingsrace gehouden in Qatar.

„De hele MotoGP-kalender laat nog even op zich wachten, maar de eerste race kan al bevestigd worden. De Portugese GP markeert de eerste start van het seizoen in Europa sinds 2006 en het is pas de derde keer in drie decennia dat de seizoensstart op Europese bodem plaatsvindt”, meldt de organisatie.

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo verzekerde zich in april in Portugal van zijn eerste zege van 2022.