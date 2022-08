Sport Kort: Pogba ruim een maand aan de kant bij Juventus

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Juventus vijf weken zonder geblesseerde Pogba

23.23 uur: Juventus kan de komende vijf weken niet beschikken over Paul Pogba. De Franse middenvelder, die deze zomer terugkeerde bij de club uit Turijn, heeft een blessure aan zijn rechterknie.

Een operatie is niet noodzakelijk, meldt Juventus. De deelname van Pogba aan het WK in november in Qatar is daardoor niet in gevaar. Pogba speelde de voorbije zes seizoenen voor Manchester United, dat in 2016 zo’n 105 miljoen euro aan Juventus betaalde om hem over te nemen.

Kyrgios slaat Laver Cup over voor tijd met familie

20.22 uur: De Australische tennisser Nick Kyrgios doet dit jaar niet mee aan de Laver Cup. De nummer 63 van de wereld zegt tijd met zijn familie te willen doorbrengen. De verliezend finalist van Wimbledon dit jaar - Novak Djokovic was te sterk - deed in de voorgaande vier edities wel mee bij Team Wereld tegen Team Europa.

Teamcaptain John McEnroe heeft de Canadees Félix Auger-Aliassime, de Amerikaan Taylor Fritz en Diego Schwartzman uit Argentinië wel in zijn selectie voor de confrontatie met Team Europa in Londen in september. Bij de tegenstander, onder leiding van Björn Borg, maken Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray en Roger Federer hun opwachting.

Team Europa won de eerste vier edities van het toernooi waarin de Europese tennissers het opnemen tegen tennissers uit de andere werelddelen. De Laver Cup wordt dit jaar gespeeld in de O2 Arena in Londen.

Portugese renner Costa voor jaar naar Intermarché-Wanty-Gobert

18.29 uur: De Portugese wielrenner Rui Costa komt het komende jaar uit voor de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. De 35-jarige wereldkampioen van 2013 komt over van UAE Team Emirates, de ploeg van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. Costa won in zijn carrière drie keer een etappe in de Ronde van Frankrijk en was vooral succesvol door solo’s of door een medevluchter te verslaan.

Costa wordt de eerste Portugese renner bij de Belgische ploeg. Maandag kondigde Intermarché-Wanty-Gobert de komst van Mike Teunissen van Jumbo-Visma al aan. Veel draait bij de ploeg om de Eritreeër Biniam Girmay.

Colombiaan Buitrago wint eerste rit in Ronde van Burgos

18.28 uur: Santiago Buitrago heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De Colombiaanse wielrenner van Bahrain Victorious reed in het klimmetje, op 600 meter van de eindstreep in Burgos, weg uit het peloton.

De Portugees Ruben Guerreiro van EF Education-Easypost eindigde op 3 seconden achterstand als tweede, net voor de Brit Tao Geoghegan Hart van Ineos Grenadiers. Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) was op de zesde plek de beste Nederlander.

De Ronde van Burgos, een voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Spanje, duurt tot en met zaterdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Spanjaard Mikel Landa.

Ackermann sprint naar zege in vierde rit Ronde van Polen

17.24 uur: De Duitser Pascal Ackermann heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Voor de 28-jarige wielrenner van UAE Team Emirates is het zijn tweede overwinning van dit seizoen, na de zege in de Bredene Koksijde Classic in maart. In Polen bleef Ackermann in de sprint de Belg Jordi Meeus en Jonathan Milan uit Italië voor. Olav Kooij, winnaar van de eerste etappe namens Jumbo-Visma, werd vijfde.

De rit over een kleine 180 kilometer vanuit Lesko in het zuiden van Polen kende enkele beklimmingen, de laatste op zo’n 20 kilometer van de finish in Sanok. De kopgroep werd op enkele kilometers van het einde bijgehaald door het peloton. Een aanval van de Tsjech Zdenek Stybar bleek niet krachtig genoeg voor de overwinning.

Sergio Higuita, de leider in het algemeen klassement, kwam samen met wat andere renners op een paar kilometer van de streep ten val. De Colombiaan behield wel de koppositie.

KNVB en gemeente Breda keuren overname NAC goed

17.01 uur: De KNVB en de gemeente Breda hebben de overname van NAC Breda goedgekeurd. De voetbalbond vroeg half juli om aanvullende documenten, maar het akkoord liet nog tweeënhalve week op zich wachten. Een groep lokale ondernemers neemt de aandelen van de Brabantse club over.

Algemeen directeur Mattijs Manders van NAC had de koopovereenkomst met investeerderscollectief NAC=Breda al getekend, maar daarna moest de licentiecommissie van de KNVB nog akkoord gaan met de deal.

„In navolging van de KNVB heeft ook de gemeente Breda groen licht gegeven voor de overname van de club door NAC=Breda. Hiermee is de overname definitief afgerond”, meldt NAC. „Achter de schermen werkt NAC=Breda onverminderd hard door om de organisatie op te tuigen. Zodra meer bekend is zal dit uiteraard worden gedeeld.”

De Stichting NOAD, die met een zogeheten ’gouden aandeel’ de cultuur bewaakt van de club, speelde een sleutelrol in de overname. Zij hield de verkoop van NAC Breda aan het Britse consortium City Football Group, waar onder meer Manchester City onder valt, tegen en drong aan op het doorzetten van de verkoop aan de groep lokale investeerders.

NAC Breda werd afgelopen seizoen achtste in de Keuken Kampioen Divisie.

Seizoen MotoGP begint volgend jaar in Portugal

14.02 uur: Het komende seizoen in de MotoGP wordt ingeluid in Portugal. De eerste race van 2023 wordt van 24 tot en met 26 maart verreden op Algarve International Circuit in Portimão. Sinds 2007 werd de openingsrace gehouden in Qatar.

„De hele MotoGP-kalender laat nog even op zich wachten, maar de eerste race kan al bevestigd worden. De Portugese GP markeert de eerste start van het seizoen in Europa sinds 2006 en het is pas de derde keer in drie decennia dat de seizoensstart op Europese bodem plaatsvindt”, meldt de organisatie.

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo verzekerde zich in april in Portugal van zijn eerste zege van 2022.