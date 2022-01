Premium Het beste van De Telegraaf

Kickboksorganisatie staat lijnrecht tegenover Vechtsportautoriteit aangaande dopingbeleid Topman Glory: ’Wij organiseren voorlopig geen evenementen meer in Nederland’

Scott Rudmann (met microfoon) is de ’executive vice-chairman’ van Glory. „Wij worden onder druk gezet om ons te conformeren aan een plan waarin veel goede dingen staan, maar ook zaken die in onze ogen nergens op slaan.” Ⓒ Glory

AMSTERDAM - Slecht nieuws voor vechtsportfans in ons land. „We organiseren voorlopig geen evenementen in Nederland”, stelt executive vice-chairman Scott Rudmann van Glory. De kickboksorganisatie ligt momenteel overhoop met de Nederlandse Vechtsportautoriteit. Glory heeft vooral bezwaar tegen het anti-dopingbeleid. „Wij worden onder druk gezet om ons te conformeren aan een plan waarin veel goede dingen staan, maar ook zaken die in onze ogen nergens op slaan.”