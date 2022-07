Premium Het beste van De Telegraaf

euro 2022 Nederland rolt dankzij jonkies strompelend knock-outfase in Leeuwinnen vol hoop ondanks pover spel: ’Frankrijk geen toernooiploeg’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Dominique Janssen en Danielle van de Donk vieren de zege. Ⓒ ANP/HH

SHEFFIELD - Het kwam in de geschiedenis van het EK nog niet voor dat een titelverdediger de groepsfase niet overleefde, maar de Oranje Leeuwinnen kwamen zondag behoorlijk dicht bij een historische uitschakeling. Dankzij een geflatteerde 4-1 zege op Zwitserland, die pas in de slotfase tot stand kwam, mag Nederland zich als nummer 2 van Groep C toch opmaken voor de kwartfinale. Gezien het povere spel wacht Mark Parsons en zijn spelers een hels karwei tegen het sterke Frankrijk. Al zijn de wonderen de wereld nog niet uit, zoals Vivianne Miedema eerder al zei. Het valt te hopen dat de topspits binnenkort negatief test en weer kan aansluiten.