PSV te laat klaar voor Eredivisie

Teleurstelling bij de spelers van PSV na de onnodige en pijnlijke uitschakeling door FC Basel in de voorrondes van de Champions League. Ⓒ BSR/SOCCRATES

EINDHOVEN - PSV kreeg in zijn eerste drie officiële duels van het seizoen een tik en een rechtse directe te verwerken. Eerst was daar het verlies in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en dinsdag volgde uitschakeling in de voorrondes van de Champions League. Wat is de stand van zaken bij de Eindhovenaren na de dreun van FC Basel, aan de vooravond van de Eredivisie-start tegen FC Twente?