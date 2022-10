Max Verstappen boycot Britse televisiepartij in Mexico

Het is een opvallend en tegelijkertijd duidelijk statement van de tweevoudig wereldkampioen. Sky is de prominentste televisieploeg in de paddock, met naast de omvangrijke Britse ploeg ook een Duitse en Italiaanse tak.

Reden voor Verstappens beslissing zijn de denigrerend overkomende teksten van pitreporter Ted Kravitz, die zich na de Grand Prix van de Verenigde Staten niet voor de eerste keer laatdunkend uitliet over de Nederlander. Hij zei in zijn nabeschouwing onder meer dat Lewis Hamilton vorig jaar is beroofd van zijn achtste wereldtitel, weigerde Verstappen bij naam te noemen en had het telkens over ‘die gast’.

Verstappen won de Grand Prix in Austin, nadat hij Hamilton in de slotfase inhaalde. Zondag staat de volgende race in Mexico op het programma. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen start vanaf pole position, George Russell vanaf plek twee en Hamilton komt vanaf de derde plaats.