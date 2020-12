Jan Vertonghen: ’Na duel met Ajax in 2019 bijna jaar last van hoofd’

De Belgische international, nu actief voor Benfica in Portugal, botste destijds in de halve finale met ploeggenoot Toby Alderweireld: „Veel mensen weten het niet, maar ik heb daar heel lang heel veel last van gehad: hoofdpijn en duizeligheid. Dit is nu de eerste keer dat ik het zeg. Ik had niet mogen doorspelen. Omdat ik dat wel deed heb ik er negen maanden de gevolgen van ondervonden. Dat is al die tijd ten koste van mijn spel gegaan.”

Vertonghen, die eerder ook voor Ajax uitkwam, zegt verder: „Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Het was wedstrijd na wedstrijd en training na training. Elke keer was er een nieuwe impact. Toen kwam die lockdown en heb ik twee maanden kunnen rusten. Pas daarna was het beter.”

Steeds vaker treden sporters of oud-sporters in diverse disciplines naar buiten over de gevolgen van hersenletsel dat ze aan hun loopbaan overhielden. Ook maakte de vrouw van de Engelse voetballegende Bobby Charlton onlangs bekend dat haar man aan dementie lijdt, vermoedelijk als gevolg van jarenlang koppen. Ze deed dat kort nadat andere oud-spelers van naam en faam als Bobby’s broer Jack Charlton en Nobby Stiles aan de ziekte waren overleden.

De Nederlandse klinisch neuropsycholoog Erik Matser doet al jarenlang onderzoek naar het onderwerp.