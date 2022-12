Ten Hag zet Rashford om disciplinaire redenen op bank

Rashford speelde dit seizoen alle voorgaande competitiewedstrijden. In vijftien duels in de Premier League was hij goed voor vijf doelpunten. Op het WK in Qatar maakte Rashford drie goals voor Engeland, dat in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Frankrijk.

Ten Hag heeft Alejandro Garnacho een basisplaats gegeven. Dat is de enige verandering ten opzichte van het thuisduel met Nottingham Forest (3-0) van dinsdag, toen Rashford vlak voor tijd naar de kant werd gehaald. Hij had toen de openingstreffer gemaakt.