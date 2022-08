Sifan Hassan gaat ten onder na misstappen

De 29-jarige Hassan ging na wat duw- en trekwerk twee keer ernstig door haar enkel, vervolgde de race maar moest zich in de eindsprint gewonnen geven en werd uiteindelijk vierde in 8.28.28, ruim boven haar persoonlijk record uit 2019 van 8.18.49. De winst ging naar de Burundese Francine Niyonsaba (8.26.80).

Hassan heeft er dit jaar, na haar indrukwekkende zegereeksen in 2019 tijdens de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen in 2021, voor gekozen het wat rustiger aan te doen met het oog op de WK in 2023 en Spelen van Parijs in 2024. Dat resulteerde logischerwijs in weinig imponerende resultaten tijdens de WK vorige maand in Eugene op de 5000 en 10.000 meter, waar ze zesde en vierde werd.