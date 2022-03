Seksspeeltjes voor Ellen van Dijk na tijdritzege: ’Hoe werkt dit?’

„Met alle generaties in de noordelijke provincies van Nederland het gesprek aangaan en hen tips en tools geven om te komen tot een gezond seksleven”, luidde de verklaring rond de aankondiging van de sponsordeal.

Ook de organisatie van de wielerwedstrijd heeft dat doel hoog in het vaandel staan „Gezondheid draait om vele factoren. Een plezierig seksleven valt ook onder gezondheid. De manier waarop EasyToys dit onderwerp bespreekbaar maakt, spreekt ons zeer aan.”

Eerder was veel te doen om de samenwerking tussen EasyToys en voetbalclub FC Emmen. De KNVB was er aanvankelijk zelfs op tegen dat het bedrijf shirtsponsor zou worden. Uiteindelijk stemde men in Zeist toe en werd tussen club en bedrijf een vruchtbare samenwerking gesloten.

„We hadden geen makkelijke start, niet iedereen keurde onze relatie goed. Maar echte liefde overwint alles, en zo ook onze relatie”, grapte FC Emmen vorig jaar nog tijdens Valentijnsdag.

Ellen van Dijk

Ellen van Dijk won donderdag de eerste etappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour, die voorheen de Healthy Ageing Tour heette. Zij mag vrijdag de roze leiderstrui met daarop de naam van de hoofdsponsor aantrekken. Zij kreeg het tricot donderdag uitgereikt door seksuoloog Eveline Stallaart, die haar ook een giftbox met seksspeeltjes overhandigde.

„De prijzen worden steeds beter in het vrouwenwielrennen”, grapte Van Dijk na afloop. „Stuur me een berichtje als je weet hoe deze speeltjes werken.”

Van Dijk, de regerend wereldkampioene tijdrijden, was de beste in de individuele tijdrit over 14,4 kilometer met start en finish in Surhuisterveen. Van Dijk bleef in de tijdrit landgenote Riejanne Markus 7 seconden voor. Europees kampioene tijdrijden Marlen Reusser uit Zwitserland werd derde op 25 seconden.

Van Dijk won de Healthy Ageing Tour vier keer eerder. Ze was de beste in 2013, 2016, 2017 en afgelopen jaar. De etappekoers in Friesland duurt tot en met zaterdag. Vrijdag is de tweede etappe van Eastermar naar Bakkeveen over 135 kilometer.

Regenboogtrui

Ellen van Dijk was speciaal naar Friesland gekomen om haar vorig jaar in Leuven veroverde regenboogtrui aan te trekken en in wedstrijdverband haar in regenboogkleuren gespoten tijdritfiets te tonen. „Ik had ook graag zaterdag de Strade Bianche gereden, dat is ook een koers waar ik normaal goed voor de dag kom”, zei de 35-jarige wielrenster. „Maar er zijn zo weinig tijdritten en dan laat ik de kans niet schieten om een keer te tonen dat ik vorig jaar op het WK de sterkste was. Het dragen van de trui van wereldkampioene en het starten op de speciale fiets in de regenboogkleuren geeft moraal.”

Van Dijk was vroeg gestart en dacht dat haar tijd van 18.34 minuten niet voldoende voor de winst zou zijn. „Normaal is een korte tijdrit meer voor Reusser weggelegd”, zei ze over haar Zwitserse concurrente. „Ik heb me achteraf vergist in het geringe verschil met Riejanne. Die rijdt hier gewoon een bijzonder sterke tijdrit. Deze zege geeft me veel voldoening, maar ik reken me nog niet rijk richting een vijfde eindzege. Het verschil met Riejanne is zeer gering. We mogen nog aan de bak.”

Niet vlekkeloos

De tijdrit verliep niet bepaald vlekkeloos. Omdat het parcours niet goed was afgesloten, kregen diverse rensters te maken met tegenliggers, waaronder diverse fietsers, een kerende bestelbus en meerdere personenauto’s.