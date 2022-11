’Acht spelers Ecuador omgekocht om openingsduel van Qatar te verliezen’

Volgens Taha, die als regionale directeur werkt voor het British Middle East Center for Studies and Research, zijn er acht Ecuadorianen omgekocht. Daarmee is naar verluidt een totaalbedrag van 7,4 miljoen dollar (7,1 miljoen euro) gemoeid. De wedstrijd zou in 1-0 moeten eindigen, dankzij een doelpunt na rust. „Vijf Qatarese en Ecuadoriaanse insiders hebben dit bevestigd. We hopen uiteraard dat het niet waar blijkt te zijn. We hopen dat deze openbaring de omkoping zal beïnvloeden. De wereld moet zich verzetten tegen de corruptie bij de FIFA.”

Qatar en Ecuador openen het WK 2022 zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd in Al Kwhar in het Al-Bayt Stadium. Nederland speelt een dag later op hetzelfde tijdstip zijn eerste wedstrijd tegen Senegal.