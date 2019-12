Video - Rossi en Hamilton wisselen van voertuig

De 34-jarige Hamilton reed in de Formule 1 liefst zes wereldtitels bij elkaar. De zes jaar Rossi pakte in de verscheidene motorsportklasses niet minder dan negen mondiale triomfen. Onlangs wisselde het tweetal van voertuig. Rossi mocht het proberen in een Formule 1-auto. Hamilton beproefde zijn geluk op een motor.

„In het begin zag ik niet zoveel. Maar na een tijdje begon ik gewend te raken en begin je het beter te begrijpen”, vertelde Rossi over zijn ervaring in een Formule 1-bolide. „Ik had vooral veel last van de wind”, zei Hamilton op zijn beurt over het besturen van een razendsnelle motor.

Bekijk de beelden van de voertuigwissel van de twee sportgrootheden.