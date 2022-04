Erik ten Hag wil het niet over Manchester United hebben

Ten Hag is inmiddels de eerste keus van de clubleiding van Manchester United, weten veel Engelse media zeker. Hij heeft een goede indruk gemaakt tijdens een gesprek. De Tukker zou nog wel hebben geëist dat hij betrokken wordt bij de aankopen voor het volgende seizoen.

De 52-jarige Ten Hag staat nog tot eind volgend seizoen bij Ajax onder contract. Maar voor Manchester United zal het geen probleem zijn een afkoopsom te betalen. Een vertrek van Ten Hag zou Ajax slecht uitkomen. De kampioen heeft ook al afscheid genomen van directeur voetbalzaken Marc Overmars, na een lange periode van grensoverschrijdend gedrag.

Ten Hag wil niets kwijt over Manchester United. De trainer wil zelfs niet bevestigen dat hij al met de leiding van de Engelse topclub heeft gesproken. Manchester United is op zoek naar een nieuwe hoofdcoach omdat interim-trainer Ralf Rangnick aan het einde van het seizoen vertrekt. „We spelen volgende week de bekerfinale tegen PSV”, zei Ten Hag. „Ik ga me daar op richten als jullie het niet erg vinden.”