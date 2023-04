Flinke domper voor Ten Hag in aanloop naar Europa League-clash

Rashford, die vermoedelijk enkele weken aan de kant staat, is dit seizoen van grote waarde voor het elftal van trainer Erik ten Hag. De international maakte al 28 doelpunten. „Het is een tegenslag en hij is teleurgesteld, maar hij is al aan zijn revalidatie begonnen”, zei Ten Hag. „We hebben zeker genoeg andere spelers met de capaciteiten om doelpunten te maken.”

Anthony Martial krijgt vermoedelijk een basisplaats. „We hebben hem na zijn blessure langzaam terug kunnen brengen. Tegen Everton had hij denk ik al kunnen beginnen”, aldus Ten Hag.

Rentree Eriksen

Middenvelder Christian Eriksen maakte als invaller tegen Everton zijn rentree. Hij heeft geen terugslag gehad en is tegen Sevilla van de partij. De Braziliaan Casemiro keert na een schorsing ook weer terug in de selectie.

Manchester United won dit seizoen de League Cup. Naast de Europa League is het elftal van Ten Hag ook nog actief in de FA Cup.