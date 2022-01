Premium Het beste van De Telegraaf

Technisch directeur na Amerikaans avontuur terug in Nederland Gerard Nijkamp moet snel scoren met Sparta: ’Een héél sterk merk’

Gerard Nijkamp tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Vitesse. Ⓒ HH/ANP

ROTTERDAM - Gerard Nijkamp (51) is als technisch directeur van Sparta Rotterdam weer terug in Nederland. Na ruim twee jaar bij FC Cincinnati, de rookie-club in de Amerikaanse MLS die letterlijk van de grond af aan werd opgebouwd. Begin augustus verliet hij de club waar hij Ron Jans en Jaap Stam als trainer naartoe haalde en onder anderen Kenneth Vermeer en Jurgen Locadia onder contract nam.