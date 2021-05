‘Max Verstappen is een totaal andere coureur dan Lewis Hamilton’

Het is voorlopig stuivertje wisselen tussen de twee topcoureurs Lewis Hamilton en Max Verstappen. In een nieuwe Formule 1-podcast analyseren voormalig coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren het opnieuw boeiende gevecht in Portugal, praten ze over de verschillen tussen Red Bull en Mercedes en wordt er vooruitgekeken naar het volgende weekeinde in Barcelona. Kan Verstappen dan weer ‘gelijkmaken’?