VAR spreekt doelman Alisson Becker twee keer vrij van rode kaart bij remise Brazilië

De wedstrijd brak meteen open, en Casemiro zorgde voor de vroege 0-1. Thuisdoelman Dominguez kreeg op het kwartier rood voor wild uitkomen, maar ook Brazilië moest snel met een man minder door, na tweemaal geel voor Emerson na twintig minuten. Pas een kwartier voor tijd kon de thuisploeg reageren, via Torres. Nadien bleven nieuwe doelpunten, ondanks bijna een kwartier extra tijd, uit.

Opvallend: de Braziliaanse doelman Alisson Becker kreeg zowel in het begin van de wedstrijd als in de blessuretijd rood, maar de VAR greep tot tweemaal toe in, waarna de beslissingen werden teruggedraaid. Ook de strafschop, die aan de laatste beslissing gekoppeld was, werd niet gegeven.

In de stand staat Brazilië aan kop met 36 punten uit veertien duels. Argentinië, die zonder Lionel Messi met 1-2 won van Chili, volgt als tweede met 29 punten en is ook al zeker van WK-deelname. Ecuador is de nummer drie met 24 punten uit vijftien duels. De top vier plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vijf speelt een intercontinentale play-off.