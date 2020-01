Handballers verliezen bij debuut op EK van Duitsland

Kay Smits was topscorer aan Nederlandse zijde met zeven goals. Spelmaker Luc Steins scoorde zes keer en werd na afloop zelfs uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd.

Nederland - Duitsland heeft in het handbal geen beladen betekenis. De twee landen stonden pas voor de zesde keer tegenover elkaar. De vorige confrontatie was 26 jaar geleden, in 1993. Duitsland gold vooraf als de grote favoriet. De ploeg werd in 2016 nog Europees kampioen en eindigde vorig jaar op het WK in eigen land als vierde.

Toch liet Oranje zich niet imponeren door de staat van dienst van de tegenstander. De ploeg begon fel en gretig aan het duel in het Noorse Trondheim en maakte zelfs het eerste doelpunt via Iso Sluijters. Tot 3-3 ging het gelijk op, toen nam Duitsland een tussenspurt en liep weg naar 10-4.

In minuut 15 raakte Duitsland Uwe Gensheimer kwijt. Hij kreeg een rode kaart omdat hij uit een strafworp de bal keihard in het gezicht van doelman Bart Ravensbergen gooide. De goalie lag een tijdje versuft op de vloer, maar kon verder. Het incident was de aanzet voor de Nederlandse ploeg weer vol de aanval te zoeken en de achterstand te verkleinen. Smits onderscheidde zich met zes treffers. Bij rust leidde Duitsland nog maar met twee doelpunten verschil: 15-13.

In de tweede helft begon Nederland weer goed. Het speelde geconcentreerd en pikte ook zijn doelpunten mee. Spelmaker Steins was in deze fase de topschutter. Maar het sterke Duitsland bleek niet vermurwen en vond het een kwartier voor tijd welletjes. De ploeg plaatste een demarrage van zeven goals op rij, waardoor het ineens uitliep naar een voorsprong van tien doelpunten. In de laatste minuten consolideerde Duitsland die riante voorsprong.

De handballers spelen zaterdag tegen Letland en maandag tegen regerend kampioen Spanje. De eerste twee van de poule stromen door naar de hoofdronde.