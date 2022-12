Uitgeschakeld Duitsland herleeft trauma dankzij millimetergoal Japan: ’Net 1966’

Het was een situatie waarbij de gedachten onmiddelijk teruggingen naar acties van Noussair Mazraoui in Bernabeau in 2019 of die van Daley Blind begin dit jaar in het Philips Stadion. In beide gevallen kon de VAR niet met zekerheid zeggen, dat de bal voor de volle honderd procent de zijlijn was gepasseerd en dus telden de goals die enkele seconden later ontstonden.

Datzelfde gebeurde nu op de Spaanse achterlijn. Kaoru Mitoma was in staat om de bal voor te tikken en Tanaka rondde vervolgens af. Het was - zo bleek achteraf - de goal die Japan naar de volgende ronde bracht.

Millimeterdrama

Een hard gelag voor de Duitsers. Natuurlijk moet Die Mannschaft vooral naar zichzelf kijk nadat het voor de tweede editie op rij al in de groepsfase wordt uitgeschakeld, toch gaat het uiteraard ook over de goal. „Heel Duitsland heeft erover”, schrijft Bild Zeitung. „Millimeterdrama beslist over onze exit, net als op Wembley.”

Daarmee doelt de krant uiteraard op de WK-finale van 1966. Die Duitsland op Wembley (mede) met 4-2 verloor van Engeland door een doelpunt, waarbij de bal volgens de arbitrage net de doellijn had gepasseerd. De treffer van Geoff Hurst zorgde voor decennia aan discussie en zelfs recente animaties die het bewijs van de geldigheid zouden bevestigen, hebben lang niet alle Duitse sceptici overtuigd.

Overigens circuleren er inmiddels gelijkaardige animaties van de goal van Japan op social media, die doen vermoeden dat er nog een flintertje van de bal zich in het speelveld bevond. Wat dat betreft lijkt de VAR-techniek zijn werk goed te doen.

Geen toernooiploeg meer

De tweede vroege aftocht op rij op het WK heeft hoe dan een einde gemaakt aan de reputatie van de Duitse voetballers op grote toernooien. „We zijn geen toernooiploeg meer”, zei oud-international Thomas Hitzlsperger, die werkt als analyticus voor de televisiezender ARD.

Volgens Hitzlsperger moet het Duitse voetbal kritisch naar zichzelf kijken. „Zijn we werkelijk zo goed, hebben we echt zo veel goede spelers als we denken? Ik weet het niet meer zeker”, zei de 40-jarige oud-speler van onder meer Aston Villa en VfB Stuttgart.

Sami Khedira, die met Duitsland wereldkampioen werd in 2014, wees op de opleiding van de spelers. „We hebben spannende aanvallers, maar voetbal is meer dan alleen ’gokken’. Voetbal gaat ook om mentaliteit”, aldus Khedira, die wees op de „banale fouten” die op het WK door de verdediging werden gemaakt.

Volgens Khedira moet bondscoach Hansi Flick ondanks de afgang een nieuwe kans krijgen om zich te bewijzen. Over minder dan twee jaar is het EK in Duitsland. „Het is duidelijk dat hij kritisch op zichzelf is. Hij heeft een goede spelopvatting, hij kan mensen inspireren. Ik vind hem een extreem goede trainer.”

Hitzlsperger zei het ook onzin te vinden om de trainer te ontslaan. „Voor Flick is dit een bittere ervaring. Hij verdient het om het beter te doen bij het Europees kampioenschap.”