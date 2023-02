Ancelotti denkt dat racistische bejegening geen invloed heeft op Vinicius

Vinicius is recentelijk meerdere keren racistisch bejegend in de Spaanse competitie. Supporters van Atletico Madrid hingen een pop van de Real Madrid-speler aan een brug vlak bij het trainingscomplex van Real, met daarbij een spandoek waarop stond „Madrid haat Real.”

Gefocust

De aanvaller, die afgelopen seizoen de winnende treffer maakte in de finale van de Champions League tegen Liverpool, gaat volgens Ancelotti goed met de situatie om. „Hij is gefocust op de wedstrijd en houdt ervan te voetballen. Het heeft geen effect op hem op het veld. Als wedstrijden belangrijk zijn, zien we hem op zijn best. En dinsdag wordt natuurlijk een heel grote wedstrijd.”

Volgens de coach is het momenteel als voetbalfan heerlijk om naar spelers als Vinicius te kijken. Hij wil Spanje ook niet de schuld geven van de incidenten. „Dit gebeurt in elk land. Je kan mensen alleen veranderen door cultuur, een gemeenschappelijk doel en een gevoel van menselijkheid”, zei Ancelotti.

Aanpassingen

De Real-coach mist in Liverpool Aurélien Tchouameni en Toni Kroos vanwege ziekte. „Zonder Kroos en Tchouameni zijn we gedwongen aanpassingen te maken die we liever niet hadden gedaan. Maar het maakt me niet uit, want er is een goede sfeer in het team en we hebben ook goed gespeeld zonder hen. Degenen die erin zijn gekomen hebben het goed gedaan, en daar hebben we alle vertrouwen in.”

