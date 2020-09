Aanvalslust Team Sunweb opnieuw beloond met derde ritzege in Tour

Luka Mezgec eindigde als tweede, de derde plaats was een prooi voor Jasper Stuyven. Het was voor Sunweb de derde ritzege in deze Ronde van Frankrijk, nadat Kragh Andersen eerder en ook Marc Hirschi al eens als eerste de finishlijn hadden gepasseerd. Primoz Roglic, de renner van Jumbo-Visma die in de gele trui rijdt, behield zijn voorsprong van 57 seconden op zijn eerste achtervolger Tadej Pogacar.

De etappe van Bourg-en-Bresse naar Champagnole stond ook in het teken van de strijd om de groene trui, die stevig om de schouders van de Ier Sam Bennett zit. Peter Sagan en Matteo Trentin volgen op gepaste afstand. Op 49 kilometer van de streep pakte Bennett elf punten in een tussensprint en zorgde er daarmee voor dat Sagan en Trentin niet dichterbij zijn eerste plaats in het puntenklassement kwamen.

De negentiende etappe begon zonder de Oostenrijker Michael Gogl en de Spanjaard Jonathan Castroviejo. De Duitser André Greipel stapte donderdag in de achttiende etappe af, en daardoor werd er met 147 renners in koers gestart. Dat aantal werd al snel opnieuw verminderd met eentje, nadat de Oostenrijker Lukas Pöstlberger door een wespensteek moest opgeven.

Na zeven kilometer reed Remi Cavagna weg, en onder meer Dylan van Baarle mengde zich in een groepje van drie om de Fransman te achterhalen. Pas op zo’n 45 kilometer van de finish werd Cavagna bijgehaald. Twintig kilometer verder sloten ook onder meer Sagan, Bennett, Greg van Avermaet, Trentin, Stuyven en Kragh Andersen aan.

Laatstgenoemde demarreerde op zestien kilometer voor de finish, sloeg al snel een gat van ruim twintig seconden en was niet meer bij te halen.

