Sparren op het schaakbord met ’Nick’ en ’Giri’

Nick Schilder (l) en Anish Giri Ⓒ Matty van Wijnbergen

De meeste mensen kennen hem van het populaire zangduo Nick & Simon, maar naast muziek maken is Nick Schilder ook dol op schaken. De 36-jarige Volendammer speelt bijna dagelijks, oogst lof voor zijn kwaliteiten en is officieel ambassadeur van de Nederlandse schaaksport. In het kader van het jaarlijkse Tata Steel-toernooi, dat vrijdag begint in Wijk aan Zee, gaat Schilder in gesprek met de beste schaakgrootmeester van Nederland: Anish Giri (25). Over hun goede band, liefde voor schaken, respect voor elkaar en uiteraard ook over die memorabele overwinning die Schilder in 2014 boekte op Giri.