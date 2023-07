Lionel Messi met schitterende vrije trap direct de held bij Inter Miami

Vuurwerk werd afgestoken, al te enthousiaste fans moesten van het veld worden verwijderd. Ook al betrof het slechts een wedstrijd uit de Leagues Cup, zij zagen nu al kansen voor de club die in de Major League Soccer, de Amerikaanse competitie, al elf duels niet meer gewonnen heeft en onderaan staat. „We wisten hoe belangrijk het was meteen te winnen. Ook al is dit een ander toernooi, het is goed voor de moraal”, zei Messi, jarenlang de sterspeler van FC Barcelona en deze zomer overgekomen van Paris Saint-Germain.

"Toen we die vrije trap kregen dacht ik: zo moet het bedoeld zijn vanavond"

Samen met de Spanjaard Sergio Busquets, een andere oud-speler van Barcelona die in Miami is neergestreken, betrad Messi in de 54e minuut het veld. De Argentijnse wereldkampioen oogde fit hoewel hij een week geleden nog vakantie vierde met zijn familie in de Cariben. Het tweetal had vanaf de bank gezien hoe Miami tegen de verhouding in door een doelpunt van Robert Taylor in de 44e minuut aan de leiding was gekomen. Eenmaal op het veld moesten ze in de 65e minuut een tegentreffer incasseren van Uriel Antuna. Een anticlimax leek aanstaande tot in de vierde minuut van de blessuretijd Miami een vrije trap kreeg net buiten het strafschopgebied.

„Toen we die vrije trap kregen dacht ik: zo moet het bedoeld zijn vanavond”, sprak voormalig topvoetballer David Beckham, mede-eigenaar van de Amerikaanse club. Messi, zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar, plaatste de bal in de linkerbovenhoek, onbereikbaar voor doelman Andrés Gudiño.

Bekijk hier de winnende goal van Messi.