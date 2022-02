Nieuwe generatie Leeuwinnen aan zet tijdens Tournoi de France: ’Laatste kans om te bouwen’

Met andere woorden: grote talenten als Esmée Brugts (PSV), Romée Leuchter (Ajax) en Samantha van Diemen (Feyenoord) kunnen in Frankrijk gaan laten zien wat zij op het hoogste podium in hun mars hebben. Naast Nederland en gastland Frankrijk zijn ook Brazilië en Finland van de partij. Oranje opent het toernooi woensdag in Caen tegen de Braziliaanse Canarinhas (19.00 uur).

Niet dat het in Bretagne één grote speeltuin gaat worden, stelt Parsons, die ook nog flink wat vaste basisklanten mist. „Nee, omdat dit de laatste kans is om tien dagen lang te kunnen ’bouwen’, voordat we in juni verzamelen voor het EK. We zullen in twee duels in een zo sterk mogelijke opstelling spelen. In één wedstrijd gaan we roteren, om de nieuwe en jonge speelsters aan het werk te zien. Daarom nemen we ook 27 speelsters mee naar Frankrijk.”

Samantha van Diemen kwam al eerder uit voor Oranje. Ⓒ ANP/HH

Op leeftijd

Feit is dat de belegen basiskern van de Leeuwinnen, die in april ook nog twee kwalificatieduels voor het WK spelen, steeds meer op leeftijd begint te raken. De vraag is wanneer Parsons het verjongingsproces moet gaan inzetten. Op weg naar het met een jaar uitgestelde EK, komende zomer in Engeland? Of richting het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat van 20 juli tot en met 20 augustus down under gespeeld wordt? Nog later?

Parsons, daarover: „Natuurlijk volg ik de talenten met grote interesse, maar ze moeten hun plek wel verdienen. En wat is oud? De Canadese Christine Sinclair is 38, heeft meer dan 300 interlands gespeeld en werd in Tokio olympisch kampioen. Het draait allemaal om presteren.”

Esmee Brugts (links) is voor het eerst van de partij. Ⓒ ANP/HH

Afwezigen

Lyon-middenvelder Daniëlle van de Donk ontbreekt in Frankrijk vanwege een zware peesblessure. Het is zelfs nog niet helemaal zeker of zij op tijd fit geraakt voor het EK. Ook Shanice van de Sanden, uitkomend voor Wolfsburg, is geblesseerd.

Haar clubgenoten Jill Roord en Lynn Wilms testten positief op corona en zijn evenmin van de partij. Teamgenoot Dominique Janssen is uit voorzorg achter gebleven in Duitsland.

Renate Jansen ontbreekt volgens de KNVB vanwege ’coronaprotocollen’. Afgelopen weekeinde werd het competitieduel van haar club FC Twente uitgesteld vanwege een golf aan besmettingen. Meerdere van haar teamgenoten zijn echter wel met Oranje meegereisd naar Frankrijk.

Assistent-coaches Jessica Torny en Arvid Smit reizen vanwege diezelfde protocollen ook niet af naar Frankrijk. Zij blijven wel digitaal betrokken bij de staf.