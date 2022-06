Erlingur Richardsson stopt als bondscoach Nederlandse handballers: ’Tijd voor nieuwe fase’

Richardsson begon in 2017 als bondscoach van Oranje als opvolger van Joop Fiege. Vorige maand liep het Nederlandse team deelname aan het WK onder zijn leiding net mis. Portugal was over twee duels te sterk. Oranje deed bij de mannen in 1961 voor het laatst mee aan het WK.

Onder leiding van Richardsson had Nederland zich in 2020 voor het eerst in de geschiedenis voor het EK gekwalificeerd.

„Richardsson heeft ontzettend mooie successen behaald met de ploeg. Het team heeft zich onder zijn leiding sterk ontwikkeld. Daar zijn we hem uiteraard zeer dankbaar voor. Na de evaluatie zijn we tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een nieuw fase. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach wordt gestart”, zegt Serge Rink, technisch directeur van de Nederlandse handbalbond.