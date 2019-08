Slachtoffers van overal terug bij Arsenal

Beiden bleven het afgelopen weekeinde in de eerste competitiewedstrijd tegen Newcastle United om veiligheidsredenen aan de kant. „Ik ben er 100 procent van overtuigd dat ze mentaal klaar zijn om weer te gaan voetballen”, laat Emery weten. Het duo traint inmiddels bij Arsenal, dat in Newcastle met 1-0 won, weer volop mee.

Kolasinac en Özil en waren twee weken geleden in Londen betrokken bij een gewelddadig incident in de straten van Londen. Gewapende mannen trachtten de auto van Özil te stelen, terwijl de Duitser in zijn bolide zat. Ploeggenoot Kolasinac, die net met Özil een hapje had gegeten in een restaurant, zag het misdrijf gebeuren en slaagde erin de overvallers weg te jagen. Inmiddels heeft de Engelse politie twee verdachten opgepakt.

Özil en Kolasinac kwamen na het incident niet meer in actie. Arsenal gunde het belaagde duo rust en wilde bovendien geen risico's met het tweetal nemen.