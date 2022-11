Verstappen sluit af in stijl: ’De vijftiende van het jaar, fantastisch’

,,Het was een goede race”, concludeerde hij. ,,Het draaide vandaag vooral om bandenmanagement en dat lukte aardig. Het is ongelooflijk om hier weer te winnen. De vijftiende van het jaar, fantastisch. Ik weet dat het lastig wordt dit seizoen te herhalen, al zorgt het ook voor motivatie om dit nog een keer te doen.”

Sergio Pérez kwam uiteindelijk 1,3 seconden tekort om voor Charles Leclerc te finishen. Hij bleef daardoor steken op de derde plaats in de WK-stand. ,,Het is wat het is. Het was close, maar desondanks ben ik blij. Ik heb vandaag alles gegeven, zoals we dit jaar ook als team hebben gedaan. We komen volgend jaar nog sterker terug, dat weet ik zeker.”

Leclerc maakte een stop meer dan Pérez. ,,Dat was mijn enige kans om voor hem te eindigen. Hopelijk zetten we richting volgend jaar nog een aantal stappen en kunnen we om de titel strijden, al hebben we ten opzichte van vorig jaar ook al flinke progressie geboekt.”