Premium Het beste van De Telegraaf

Roger Schmidt heeft overal een uitleg voor

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Roger Schmidt (r) geeft PSV aanwijzingen. Ⓒ HH/ANP

Natuurlijk kreeg PSV-trainer Roger Schmidt veel vragen over het grote aantal wijzigingen dat hij voor de ouverture tegen Heracles in zijn basisopstelling had aangebracht. Maar de Duitser had er wel een logische verklaring voor. „Geen Cody Gakpo nee, want die raakte vorig seizoen na een wedstrijd op het kunstgras van Sparta geblesseerd en speelde drie maanden niet. Daar ga je dan voorzichtig mee om.”